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Match face aux Blue Bombers

Les Alouettes de Montréal aux portes des séries éliminatoires

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 août 2026 19:32

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Les Alouettes de Montréal aux portes des séries éliminatoires
Meeker Guerrier / CP - Christopher Katsarov

Les Alouettes de Montréal, bien en scelle au premier rang de la division Est avec une impressionnante fiche de 9-1, ont l'occasion de confirmer leur qualification pour les séries éliminatoires lors de leur affrontement contre les Blue Bombers de Winnipeg.

Selon l'analyste Marc Calixte, la clé de la rencontre résidera principalement dans la performance défensive de l'équipe pour freiner le porteur de ballon Brady Oliveira, alors que Winnipeg pourrait privilégier le jeu au sol pour écouler le cadran.

Malgré l'excellente saison des Moineaux, l'entraineur-chef Jason Maas et le directeur général Danny Maciocia ont tenu à mettre en garde l'équipe contre l'indiscipline, un facteur qui pourrait lourdement nuire aux Montréalais à l'approche des séries.

Écoutez Marc Calixte, ancien secondeur de la LCF, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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