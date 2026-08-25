Prendre le blâme de la défaite

Le 13 août, les Roses de Montréal ont effectué le premier changement d'entraîneur de leur histoire. Robert Rositoiu a été remercié par le club après une défaite en championnat canadien.
On écoute Robert Rositoiu au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
L'entraîneur admet qu'un congédiement fait partie de la réalité du sport professionnel: «Après, on reste professionnel et on avance»;
«Chaque fois qu'il y a une défaite, je préfère la prendre sur moi pour donner le courage aux joueuses de jouer un beau foot, un beau foot efficace. Puis, les nombreuses fois qu'on a gagné, c'était pour elles comme entraîneur»
Les sujets discutés
- Quelles sont les options pour lui actuellement?
- Est-ce qu'il y a une différence à entraîner des hommes ou des femmes?
- On parle de sa participation à la première cohorte du diplôme pro CONCACAF de Canada Soccer.