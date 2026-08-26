Avoir plus de femmes entraîneuses

Il n'y a uniquement que 3 % de femmes qui occupent des postes d'entraîneuses dans le hockey mixte et seulement 24 % dans le hockey féminin. Il faut que ça change.

Écoutez la championne olympique et entraîneuse adjointe de la Victoire de Montréal, Caroline Ouellette, avec Meeker Guerrier.

Caroline Ouellette discute du programme «banc d’essai» de Hockey Québec qui vise à augmenter la proportion de femmes entraîneures.

Elle souligne l’importance de la mixité, du leadership féminin axé sur l’écoute et la collaboration, et de l’accessibilité du coaching, même sans expertise technique initiale.

Ouellette évoque aussi la Coupe Walter, le départ potentiel de Danièle Sauvageau vers le programme national de hockey et ses propres ambitions de carrière dans la LCHF.

«On peut être des étudiantes à vie de notre sport», dit-elle.