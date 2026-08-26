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La LNH modifie son règlement

On ne verra plus le conducteur de la zamboni comme gardien d'urgence

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 26 août 2026 18:50

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
On ne verra plus le conducteur de la zamboni comme gardien d'urgence
Martin Necas et Nino Niederreiter des Hurricanes discutent avec le gardien d'urgence David Ayres - conducteur de la zamboni des Marlies de Toronto - lors d'un match à Toronto, en 2020, contre les Maple Leafs. / PC/Frank Gunn

La Ligue nationale de hockey va modifier lors de sa prochaine convention collective son règlement concernant les gardiens d'urgence, remplaçant le folklore des remplaçants occasionnels par un troisième gardien officiel.

Écoutez à ce sujet le gardien de but Louis Domingue, qui joue désormais en Italie, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un nouveau règlement pour les gardiens d'urgence;
  • Louis Domingue a failli entrer parmi les critères de cette nouvelle règle;
  • Les nouveaux critères stricts sont: moins de 80 matchs professionnels, expérience récente et pas de contrat actif;
  • Mine de rien, on parle d'un travail à temps plein;
  • La LNH rehausse sa crédibilité à ce chapitre;
  • Domingue aurait aimé jouer pour le Rocket de Laval;
  • Louis Domingue partage son expérience personnelle et explique son choix de poursuivre sa carrière en Italie pour des raisons familiales et de qualité de vie.

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