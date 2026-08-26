La LNH modifie son règlement

La Ligue nationale de hockey va modifier lors de sa prochaine convention collective son règlement concernant les gardiens d'urgence, remplaçant le folklore des remplaçants occasionnels par un troisième gardien officiel.
Écoutez à ce sujet le gardien de but Louis Domingue, qui joue désormais en Italie, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un nouveau règlement pour les gardiens d'urgence;
- Louis Domingue a failli entrer parmi les critères de cette nouvelle règle;
- Les nouveaux critères stricts sont: moins de 80 matchs professionnels, expérience récente et pas de contrat actif;
- Mine de rien, on parle d'un travail à temps plein;
- La LNH rehausse sa crédibilité à ce chapitre;
- Domingue aurait aimé jouer pour le Rocket de Laval;
- Louis Domingue partage son expérience personnelle et explique son choix de poursuivre sa carrière en Italie pour des raisons familiales et de qualité de vie.