La LNH modifie son règlement

La Ligue nationale de hockey va modifier lors de sa prochaine convention collective son règlement concernant les gardiens d'urgence, remplaçant le folklore des remplaçants occasionnels par un troisième gardien officiel.

Écoutez à ce sujet le gardien de but Louis Domingue, qui joue désormais en Italie, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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