Fin du groupe GYM

Ancien président du Groupe Yvon Michel (GYM), le promoteur Yvon Michel annonce la fin des activités de GYM et le lancement d’une toute nouvelle structure, I-Box, basée à Montréal.

Fondée en partenariat avec John Robert Kelly, cette nouvelle organisation souhaite redonner une vitrine aux talents locaux, renforcer l'ancrage communautaire de jeunes athlètes comme Derek Pomerleau et rapprocher l’univers de la boxe de celui des arts martiaux mixtes, en proposant des combats de boxe et de MMA au sein des mêmes événements.

Écoutez le promoteur Yvon Michel, discuter de ce nouveau projet, vendredi, aux Amateurs de sports.