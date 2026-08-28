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Fin du groupe GYM

Yvon Michel lance I-Box pour relancer la boxe québécoise

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 28 août 2026 19:29

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Yvon Michel lance I-Box pour relancer la boxe québécoise
Meeker Guerrier / Cogeco Média

Ancien président du Groupe Yvon Michel (GYM), le promoteur Yvon Michel annonce la fin des activités de GYM et le lancement d’une toute nouvelle structure, I-Box, basée à Montréal.

Fondée en partenariat avec John Robert Kelly, cette nouvelle organisation souhaite redonner une vitrine aux talents locaux, renforcer l'ancrage communautaire de jeunes athlètes comme Derek Pomerleau et rapprocher l’univers de la boxe de celui des arts martiaux mixtes, en proposant des combats de boxe et de MMA au sein des mêmes événements.

Écoutez le promoteur Yvon Michel, discuter de ce nouveau projet, vendredi, aux Amateurs de sports.

Cogeco Média

Source: Cogeco Média

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