Bénédicte Lebel revient sur la toute première édition du Daisy Chain Fields Festival, un événement musical 100% féminin imaginé par la chanteuse Olivia Rodrigo à Irvine, en Californie.

Inspiré du mythique Lilith Fair des années 1990, le festival a rassemblé des figures incontournables pour des duos mémorables.

Au-delà du spectacle, l'événement a permis de récolter 20 millions de dollars au profit d'organisations venant en aide aux femmes et aux jeunes filles.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, lundi à Lagacé le matin.