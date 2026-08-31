Insécurité routière autour des écoles

À l'occasion de la rentrée scolaire, le reporter Carl Marchand s'est rendu sur le terrain à Saint-Jérôme, muni d'un pistolet radar pour observer le comportement des automobilistes près des écoles.

Aux côtés des policiers et des brigadiers, il dresse un constat saisissant de l'indiscipline ambiante: arrêts manqués, excès de vitesse et comportements imprudents, particulièrement de la part des parents après avoir déposé leurs enfants...;

Écoutez la chronique affaires policières et judiciaires de Carl Marchand, lundi à Lagacé le matin.