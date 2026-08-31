Prix à la pompe

Le prix de l'essence franchit la barre symbolique des 2 $ le litre dans la métropole. Comment expliquer cette hausse soudaine?

Les facteurs de cette montée de prix serait attribuable en grande partie au conflit dans le détroit d’Ormuz et à la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran.

À cela s'ajoute une baisse marquée des exportations des raffineries du Moyen-Orient, de la Russie et de la Chine.

L'expert en énergie Yvan Cliche explique égalementque l'écart de prix observé avec l'Ontario serait lié à la taxe carbone fédérale, absente chez nos voisins mais présente au Québec à travers le marché du carbone lié à la Californie, ce qui ajoute entre 15 et 20 sous par litre à la pompe.

Écoutez l'expert en énergie, Yvan Cliche, faire le point, lundi, au micro de Patrick Lagacé.