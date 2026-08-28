Retour au Canada pour des chercheurs aux É-U

Le gouvernement canadien a lancé un programme de 1,7 milliard de dollars sur douze ans pour attirer les meilleurs chercheurs internationaux.

Soixante‑quatre professeurs et chercheurs étrangers, dont les trois quarts sont présentement aux États-Unis, ont été recrutés pour devenir les tout premiers titulaires d'une nouvelle chaire de recherche.

Parmi ceux-ci se trouve le chercheur en physique et chimie Patrick Charbonneau, qui, après un exil de 25 ans aux États-Unis, s'apprête à faire son grand retour au pays

Écoutez Patrick Charbonneau, professeur de physique et de chimie à l’Université Duke, en Caroline du Nord, qui revient au Canada, faire le point à ce sujet vendredi, au micro de Gino Chouinard.