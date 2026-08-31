Le golfeur américain Scottie Scheffler a remporté le Championnat du circuit de la PGA, dernière étape de la coupe FedEx, et met ainsi la main sur la somme de 10 millions de dollars.

Avec cette victoire, et la bourse qui l'accompagne, il surpasse Tiger Woods pour le plus grand nombre de gains dans l'histoire du golf professionnel.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le survol de l'actualité sportive, lundi, à Lagacé le matin.