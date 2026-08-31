À l'occasion de sa chronique économique, Alexandre Leblond se penche sur l'évolution du coût de la vie au Québec, alors que 78% des Québécois affirment que le coût de la vie représente l'enjeu principal de la campagne actuelle.

Entre 2017 et 2022, si le salaire moyen a augmenté de 42 %, plusieurs dépenses incontournables ont connu une hausse marquée : 37 % pour le logement et l'alimentation, 32 % pour le transport et 17 % pour les loisirs.

En s'appuyant sur les travaux de l'Institut du Québec, les deux intervenants analysent le fossé grandissant entre l'inflation mesurée par les données économiques et l'inflation réellement perçue par les citoyens.

Écoutez la chronique économique d'Alexandre Leblond, lundi, à Lagacé le matin.