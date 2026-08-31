Élections fédérales et provinciales

Le chroniqueur politique Dimitri Soudas partage les observations recueillies lors de ses sessions de porte-à-porte impromptues.

Sur la scène provinciale, il note que la popularité de François Legault demeure très forte dans son fief de L'Assomption, ce qui pourrait favoriser la candidature de Geneviève Pettersen.

Sur le plan fédéral, M. Soudas scrute les élections partielles du jour, particulièrement celle de Chicoutimi–Le Fjord.

Il estime qu'une victoire des libéraux dans cette circonscription constituerait un signal d'avertissement important pour le Parti québécois.

Écoutez l'analyse politique de Dimitri Soudas, lundi à Lagacé le matin.