Réalités des agriculteurs

Éric Sauvageau, un producteur de pommes à Dunham et propriétaire du verger Sauvageau et Filles, a fait réagir sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo vue plus de 350 000 fois.

Il y dénonce la faible marge bénéficiaire des agriculteurs, qui ne touchent que 4 $ par minot, vendu 21$.

Souhaitant sensibiliser la population à la réalité économique de l'agriculture locale, souvent méconnue du public malgré l'existence de subventions, le producteur encourage les consommateurs à privilégier l'achat direct et travaille activement sur un projet de livraison à domicile de produits régionaux.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle en discuter, lundi, au micro de Patrick Lagacé.