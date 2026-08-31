La plateforme mise sur les vedettes du web

À l'émission Lagacé le matin, Bénédicte Lebel présente la nouvelle série originale de la plateforme Crave, intitulée L’Usine des peurs.

Animée par la créatrice de contenu Cocotte, cette compétition rassemble huit personnalités bien connues des réseaux sociaux.

Enfermés dans une usine désaffectée métamorphosée en maison d'horreur, les participants doivent surmonter une série d'épreuves terrifiantes et répugnantes pour tenter de remporter la somme de 20 000 $.

La première partie de la saison sera disponible dès le 30 septembre.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, lundi à Lagacé le matin.