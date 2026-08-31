Un phénomène inquiétant frappe le tournoi des Séries mondiales des petites ligues de baseball en Pennsylvanie...

Selon un article du média The Athletic, l'explosion des paris sportifs touche désormais des jeunes athlètes âgés d'à peine 10 à 12 ans.

Bien que la pratique soit illégale aux États-Unis pour cette catégorie d'âge, des sites d'impartition et des plateformes étrangères permettent de gager sur leurs performances individuelles.

Les organisateurs dénoncent vivement cette dérive qui entraîne des risques élevés de pressions indues sur les enfants, des tentatives de manipulation parentale et de graves conséquences psychologiques, alors que 90 % des joueurs de la Ligue majeure de baseball déclarent avoir déjà subi des pressions liées aux paris sportifs.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, lundi, à Lagacé le matin.