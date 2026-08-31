Les chefs à Lagacé le matin

Patrick Lagacé reçoit les chefs des cinq partis dans le cadre de l'élection provinciale afin d'apprendre à connaître ces personnalités qui souhaitent diriger le Québec. Cette semaine, la cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), Christine Fréchette, répond à ses questions.

La successeur de François Legault se livre sur son parcours personnel et politique. De son enfance à Trois-Rivières à l'influence marquante de certains de ses enseignants, elle raconte comment son intérêt pour la chose publique a germé lors des débats familiaux enflammés autour de figures comme René Lévesque et Pierre Elliott Trudeau.

Évoquant la difficulté persistante pour les femmes d'accéder aux postes de pouvoir ainsi que la mobilité sociale propre au Québec, la cheffe caquiste réaffirme l'importance de la proximité avec les citoyens et de son engagement envers les Québécois.

Écoutez la cheffe de la CAQ, Christine Fréchette, se livrer au micro de Patrick Lagacé, lundi.