Chronique culturelle

L’été est loin d’être terminé et le mois de septembre réserve une foule d'événements musicaux et culturels aux quatre coins de la province.
Du Festival de montgolfières de Gatineau, qui tente de battre son record d'affluence avec le retour du groupe Simple Plan, au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue guidé par Lou-Adriane Cassidy, les mélomanes auront l'embarras du choix.
Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.
La liste complète;
- 39e Festival de montgolfières de Gatineau du 2 au 6 septembre;
- 24e Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue du 3 au 6 septembre;
- 40e Festi Jazz international de Rimouski du 3 au 6 septembre;
- 58e Festival western de St-Tite du 11 au 20 septembre;
- 3e Festival Fono du 10 au 12 septembre;
- 15e Festival de cinéma de la ville de Québec du 9 au 13 septembre;
- TEMPÉO, Festival Danse et Musiqu du 16 au 20 septembre.