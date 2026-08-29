Chronique culturelle

L’été est loin d’être terminé et le mois de septembre réserve une foule d'événements musicaux et culturels aux quatre coins de la province.

Du Festival de montgolfières de Gatineau, qui tente de battre son record d'affluence avec le retour du groupe Simple Plan, au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue guidé par Lou-Adriane Cassidy, les mélomanes auront l'embarras du choix.

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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