Groupe criminel

La Commission de la construction du Québec (CCQ) est frappée de plein fouet par une cyberattaque d'envergure qui touche son site internet.

Cette intrusion informatique a paralysé l'ensemble des systèmes de l'organisation, impactant du même coup près de 350 000 clients ainsi que tout le personnel.

Alors qu'une enquête policière est actuellement en cours pour faire la lumière sur l'événement, la nature exacte des données personnelles et financières compromises reste pour l'instant incertaine.

Écoutez la PDG de la Commission de la construction du Québec, Audrey Murray, faire le point, lundi, au micro de Patrick Lagacé.