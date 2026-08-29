Hommage à Dolly Parton

Le décès de la légende de la musique country Dolly Parton suscite une vague d'émotion à travers le monde.

Issue d'un milieu très modeste au Tennessee, l'artiste a su s'affranchir de sa condition sociale pour devenir une femme d'affaires tout en restant profondément attachée à ses racines.

Reconnue autant pour son talent d'auteure-compositrice que pour son image publique soigneusement construite, elle est parvenue à faire l'unanimité auprès d'un public aux horizons politiques très variés.

Écoutez la chroniqueuse, Marie-France Bazzo, à ce sujet, samedi, lors de l'émission, Signé Lévesque.