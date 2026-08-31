Elle obtient un rendez-vous, grâce aux médias

Isabelle Pelletier raconte l'enfer qu'elle vit en raison de la maladie de Crohn et des lenteurs du système de santé.

Bien qu'on lui ait prescrit une prise en charge en clinique de la douleur à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont en septembre 2024, son dossier a été rejeté sans qu'on l'en informe, uniquement en raison d'un changement de code postal.

Privée de soins appropriés pendant deux ans et dépendante aux opioïdes, son dossier a débloqué miraculeusement... deux heures seulement après qu'une journaliste de La Presse ait contacté le réseau de santé.

Écoutez le témoignage d'Isabelle Pelletier, victime des travers du système de santé, lundi au micro de Patrick Lagacé.