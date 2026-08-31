Insécurité autour des écoles

À l'occasion de la rentrée scolaire, on aborde la sécurité autour des écoles.

En direct de Saint-Jérôme, le reporter Carl Marchand constate plusieurs infractions commises par des automobilistes pressés.

Nathalie Côté, chauffeuse d'autobus en Montérégie, témoigne des comportements dangereux et des agressions verbales subies, notamment de la part de parents impatients qui dépassent les panneaux d'arrêt clignotants.

Enfin, Maude Parisella, directrice d'école à Longueuil, présente un projet de «rue école» réaménagée pour sécuriser les déplacements des élèves.

Écoutez le reportage de Carl Marchand, chroniqueur affaires policières et judiciaires, lundi à Lagacé le matin.