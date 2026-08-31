Le chroniqueur Frédéric Labelle aborde le changement de nom du lac Ontario, rebaptisé «Lac d'Amérique» sur Google Maps aux États-Unis sous l'influence du président Donald Trump.

Bien qu'un accord de l'ONU datant de 1989 encadre les noms géographiques entre le Canada et les États-Unis, ce changement s'est répercuté sur plusieurs sites gouvernementaux et commerciaux canadiens, notamment Hydro One, la LCBO, la SQDC et la SAAQ, illustrant la dépendance technologique envers les systèmes américains...

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le sujet, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Face à cette controverse, la réaction canadienne s'organise, entre la création de casquettes «Lac Ontario» par Strong and Free et l'installation d'une bannière par le premier ministre ontarien pour réaffirmer l'identité canadienne du lac.