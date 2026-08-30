Forfait majeur pour Montréal

Le monde du cyclisme est sous le choc alors que la vedette slovène Tadej Pogačar a subi une lourde chute causée par un simple caillou.

L'athlète souffre d'une commotion cérébrale, d'une fracture à la clavicule ainsi que d'une fracture à une vertèbre cervicale.

Bien qu'il ait été opéré avec succès, cette importante blessure confirme qu'il ne pourra pas être présent aux Championnats du monde de cyclisme à Montréal.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

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