Actualité sportive

Une foule historique de 17 077 spectateurs s'est rassemblée au Stade Saputo pour soutenir les Roses de Montréal, qui l'ont emporté 1-0 face à leurs adversaires.

Cette victoire propulse momentanément l'équipe au premier rang du classement général.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

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