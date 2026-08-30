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Actualité sportive

Record d'assistance fracassé et victoire pour les Roses au Stade Saputo

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 30 août 2026 08:02

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Record d'assistance fracassé et victoire pour les Roses au Stade Saputo
Jean-François Baril / Cogeco Média

Une foule historique de 17 077 spectateurs s'est rassemblée au Stade Saputo pour soutenir les Roses de Montréal, qui l'ont emporté 1-0 face à leurs adversaires.

Cette victoire propulse momentanément l'équipe au premier rang du classement général.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés;

  • Cuisante défaite de 7-1 du CF Montréal contre l'Inter Miami et Lionel Messi;
  • Victoire des Blue Jays de Toronto 4-3 contre les Mariners de Seattle et un hommage rendu à Jacques Doucet.

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