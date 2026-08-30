Actualité sportive

Cale Makar est devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey à franchir le cap des 20 millions de dollars par saison.

Bien que cette somme puisse paraître exorbitante pour les amateurs de hockey, le chroniqueur sportif Jean-François Baril souligne qu'elle reste bien en deçà des rémunérations accordées dans d'autres grands circuits professionnels d'Amérique du Nord.

Pour illustrer cet écart, avec un tel salaire, Makar ne se classerait qu'au 91e rang de la NBA, au 63e rang de la NFL et au 75e rang du Baseball majeur.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, dimanche, lors de l'émission Signé Lévesque.