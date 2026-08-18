Une carte de Celebrini vendue 1,28 million $

Une carte de hockey unique (One of One) de Macklin Celebrini s'est vendue pour la somme colossale de 1,28 million $
Comment une carte de hockey si récente peut-elle valoir aussi cher?
Écoutez Marc Juteau, président de Classic Auctions, parler de cette vente record avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une carte de Macklin Celebrini se vend 1,28 million $
- «La valeur des cartes spéciales est à la hausse»;
- «C'est une One of One: il n'y en a pas d'autre»;
- Marc Juteau estime que ça serait peut-être risqué de la faire signer par Celebrini;
- La valeur de la carte pourrait-elle diminuer avec le temps?