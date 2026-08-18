Une carte de Celebrini vendue 1,28 million $

Une carte de hockey unique (One of One) de Macklin Celebrini s'est vendue pour la somme colossale de 1,28 million $

Comment une carte de hockey si récente peut-elle valoir aussi cher?

Écoutez Marc Juteau, président de Classic Auctions, parler de cette vente record avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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