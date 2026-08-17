Le réseau NHL Network a dévoilé son palmarès des dix meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. Grâce à une fin de saison remarquable et des performances étincelantes en séries éliminatoires, le gardien du Canadien de Montréal, Jakub Dobes, se hisse au dixième rang de ce classement.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour récompenser ses récents succès, la direction du Tricolore lui a accordé une prolongation de contrat de trois ans évaluée à 5,3 millions de dollars par année. Une autre entente avantageuse pour l'équipe dans un marché marqué par une hausse marquée des salaires.

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