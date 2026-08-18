Va-t-on briser le plafond de verre?

Le gardien de but Carey Price sera intronisé au Temple de la renommée du hockey le 9 novembre et son nom sera ajouté le lendemain à l'anneau d'honneur des Canadiens de Montréal.

Est-ce déjà le temps de retirer son chandail?

Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com., et Meeker Guerrier en discuter et se pencher sur d'autres sujets, aux Amateurs de sports.

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