Le gardien de but Carey Price sera intronisé au Temple de la renommée du hockey le 9 novembre et son nom sera ajouté le lendemain à l'anneau d'honneur des Canadiens de Montréal.
Est-ce déjà le temps de retirer son chandail?
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com., et Meeker Guerrier en discuter et se pencher sur d'autres sujets, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le gardien de but Carey Price sera intronisé au Temple de la renommée du hockey le 9 novembre;
- Son nom sera ajouté à l'anneau d'honneur des Canadiens de Montréal;
- Va-t-on briser le plafond de verre et retirer le chandail d'un joueur qui n'a jamais gagné la coupe Stanley;
- On discute des cas de Saku Koivu et de Guy Carbonneau;
- On parle des négociations de contrat entre les Canadiens de Montréal avec Zachary Bolduc et Arber Xhekaj;
- Les salaires sont en hausse dans la LNH.