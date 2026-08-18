Il fait fi de ses 37 ans

L'international chilien Alexis Sanchez est prêt à sauter dans la mêlée de la MLS avec le CF Montréal.
Écoutez Thomas Mercier résumer le point de presse et l'entraînement de Sanchez avec le CF Montréal au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Alexis Sanchez, l'international chilien âgé de 37 ans, se positionne comme mentor pour une équipe jeune;
- Le Chilien est motivé par l’exemple de joueurs comme Lionel Messi qui ont connu du succès dans la MLS;
- Il estime que son talent réside autant dans l’intelligence de son jeu que dans sa condition physique;
- Lucas Saputo, le directeur sportif, considère ce transfert comme une étape majeure dans la reconstruction du club, saluée par les partisans et la direction.