Flag football: le Canada aux JO

Les équipes canadiennes ont remporté l'or (femmes) et le bronze (hommes) aux Championnats du monde de flag football présentés en Allemagne, obtenant ainsi leur billet pour les Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles.

Écoutez Marc-Antoine Dequoy, l'ancien joueur des Alouettes de Montréal et membre de l'équipe masculine, commenter cet accomplissement avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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