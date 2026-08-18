Flag football: le Canada aux JO

Les équipes canadiennes ont remporté l'or (femmes) et le bronze (hommes) aux Championnats du monde de flag football présentés en Allemagne, obtenant ainsi leur billet pour les Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles.
Écoutez Marc-Antoine Dequoy, l'ancien joueur des Alouettes de Montréal et membre de l'équipe masculine, commenter cet accomplissement avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les équipes canadiennes sont qualifiées pour les JO de Los Angeles en flag-football;
- Dequoy estime que l'exploit accompli est «hallucinant»;
- Ce dernier a mis du temps à accepter l'offre de se joindre à l'équipe canadienne de flag-football;
- L'aspect compétitif lui manquait et il a finalement accepté;
- Dequoy explique les nuances importantes entre le football canadien et le flag football;
- Onze des 12 joueuses de l'équipe féminine viennent du Québec;
- Les joueurs ont reçu leurs cartes olympiques, facilitant l’accès au soutien financier et aux infrastructures d’entraînement.