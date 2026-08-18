Rinderknech confronte un parieur à Cincinnati

Le joueur de tennis français Arthur Rinderknech s'en est pris verbalement à un parieur sportif, dimanche, lors du tournoi de tennis, à Cincinnati.
Écoutez Sylvia Kairouz, professeure titulaire au Département de sociologie et d’anthropologie de l’Université Concordia, avec Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Sylvia Queiroz explique que la marchandisation du sport par les paris en ligne crée des pressions malsaines;
- La menace à l’intégrité sportive est bien réelle et elle favorise la dépendance;
- Une meilleure réglementation est nécessaire;
- Il faut sensibiliser les joueurs et des sanctions doivent être prises contre les abus;
- Le phénomène s’étend au-delà du sport, touchant divers événements mondiaux, et soulève d’importants enjeux éthiques et sociaux.