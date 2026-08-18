La transaction qui envoyait Kawhi Leonard aux Raptors de Toronto a été suspendue par la NBA en raison d'une enquête sur son contrat précédent avec les Clippers de Los Angeles.

Écoutez Maxim P. Paquet, spécialiste de basket-ball, commenter cette histoire au micro de Meeker Guerrier.

L'enquête, révélée par Pablo Torre d'ESPN, porte sur des paiements suspects de 28 millions de dollars de la société Aspiration, impliquant un possible contournement du plafond salarial et des contrats non honorés par Leonard.

Les Raptors risquent d'être pénalisés si la fraude est confirmée.