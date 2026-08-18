Face aux Crew, mercredi

Le CF Montréal est à Columbus où il doit affronter le Crew, mercredi soir, logiquement, avec son nouveau joueur, Alexis Sanchez.

Écoutez l'analyste des matchs du CF Montréal sur Appple TV et spécialiste de soccer au 98,5, Vincent Destouches, avec Meeker Guerrier.

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