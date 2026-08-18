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Face aux Crew, mercredi

«Je m'attends à plus d'intensité, je suis resté sur ma fin samedi dernier»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 18 août 2026 20:45

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Vincent Destouches
Vincent Destouches
«Je m'attends à plus d'intensité, je suis resté sur ma fin samedi dernier»
Vincent Destouches / Cogeco Média

Le CF Montréal est à Columbus où il doit affronter le Crew, mercredi soir, logiquement, avec son nouveau joueur, Alexis Sanchez.

Écoutez l'analyste des matchs du CF Montréal sur Appple TV et spécialiste de soccer au 98,5, Vincent Destouches, avec Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Le CF Montréal affronte le Crew de Columbus, mercredi, logiquement avec Alexis Sanchez sous les couleurs montréalaises;
  • Contrairement à plusieurs observateurs, Vincent Destouches est resté sur sa faim au terme du match de samedi du CF Montréal;
  • On évoque le transfert de Promise David en Premier League, à Brighton;
  • On fait l'analyse du congédiement de Kevin Lamour par Gianni Infantino à la FIFA, soulevant des questions sur la transparence et la succession potentielle à la présidence.

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