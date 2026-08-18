Une équipe de la NFL basée hors des États-Unis

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a évoqué une potentielle expansion du circuit hors des États-Unis.
Vraisemblablement, la première ville ciblée serait Londres.
Écoutez le spécialiste en marketing sportif Hugues Léger à ce sujet avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Il n'y a aucun doute qu'il y aura une équipe de la NFL basée ailleurs qu'aux États-Unis;
- Le calendrier 2026 comprend neuf marchés internationaux dans des marchés comme Paris, Madrid, Munich, Mexico, Rio et Melbourne.
- La vente des Lakers de Los Angeles, supervisée par Jeanie Buss, atteint 12,5 milliards de dollars, avec une saga judiciaire autour du contrôle familial;
- Les Padres de San Diego sont vendus pour 3,9 milliards, acquisition record par le groupe Sadler, également copropriétaire de Chelsea;
- Le LIV Golf, soutenu par le fonds souverain saoudien, fait face à des difficultés économiques et à la possible perte de John Rahm.