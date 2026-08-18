Médaillé d'argent aux Jeux du Commonwealth

L'haltérophile québécois Alex Bellemarre a remporté la médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth dans la catégorie des 94 kilos, à un kilo de la médaille d'or.
Discret sur ses performances, Meeker Guerrier a reconnu son compagnon d'entraînement au gymnase à Montréal en le voyant à la télévision.
Écoutez Alex Bellemarre commenter sa performance et parler des JO de Los Angeles en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Originaire de l'Abitibi, Bellemarre pratique le sport depuis 18 ans et il a encore des commanditaires locaux;
- Il ne veut pas s'exposer aux réseaux sociaux;
- Il sera kinésiologue après sa carrière sportive;
- Bellemare vise les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 après avoir manqué de peu la qualification pour ceux de Tokyo et de Paris.
Source: Meeker Guerrier, Alex Bellemarre et la médaille d'argent des Jeux du Commonwealth.