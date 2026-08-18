Médaillé d'argent aux Jeux du Commonwealth

L'haltérophile québécois Alex Bellemarre a remporté la médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth dans la catégorie des 94 kilos, à un kilo de la médaille d'or.

Discret sur ses performances, Meeker Guerrier a reconnu son compagnon d'entraînement au gymnase à Montréal en le voyant à la télévision.

Écoutez Alex Bellemarre commenter sa performance et parler des JO de Los Angeles en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés