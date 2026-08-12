Avec Phillip Danault et Zachary Bolduc

C'est la tenue du Pro-Am 2026, jeudi, au Centre Vidéotron, à Québec, avec une vingtaine de joueurs de la Ligue nationale de hockey.
Écoutez Patrick Couture, le directeur du Pro-Am Sun Life, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une vingtaine de joueurs de la Ligue nationale de hockey vont participer à l'événement;
- Les capitaines sont Phillip Danault et Zachary Bolduc, des Canadiens de Montréal.
- L'événement permet à des amateurs de jouer avec des professionnels, comme pour les Pro-Am au golf.