Première victoire pour les Roses avec Bard-Martel

Quelques jours après le congédiement de l'entraîneur Robert Rositoiu, les Roses de Montréal ont offert une victoire de 2-0 contre le formation de Toronto à leur nouvelle entraîneuse, Maryse Bard-Martel.
Écoutez Claudine Douville, qui décrit les matchs des Roses au Réseau des sports, en parler avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une première victoire pour les Roses de Montréal avec Maryse Bard-Martel;
- Malgré des pénalités controversées et un but refusé à Toronto, les Roses consolident leur deuxième place;
- La formation montréalaise doit améliorer sa constance et son efficacité offensive;
- Les Roses verront plusieurs joueuses revenir au jeu sous peu.