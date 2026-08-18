Première victoire pour les Roses avec Bard-Martel

Quelques jours après le congédiement de l'entraîneur Robert Rositoiu, les Roses de Montréal ont offert une victoire de 2-0 contre le formation de Toronto à leur nouvelle entraîneuse, Maryse Bard-Martel.

Écoutez Claudine Douville, qui décrit les matchs des Roses au Réseau des sports, en parler avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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