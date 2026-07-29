L'Alliance de Montréal à la porte des séries

Si l'Alliance de Montréal remporte son match, jeudi soir, à Brampton, elle sera qualifiée pour les séries éliminatoires de la LECB. Mais peu importe le résultat, Quincy Guerrier ne sera pas là pour la suite des choses...
Écoutez le joueur de basketball québécois Qunicy Guerrier parler du match crucial de l'Alliance de Montréal, jeudi, et de la suite des choses pour lui.
Les sujets discutés
- Un match crucial pour l'Alliance de Montréal à Brampton;
- Quincy Guerrier quitte Montréal le 3 août pour une saison de dix mois en Roumanie, participant à la Champion’s League;
- On discute du camp à Thetford Mines, de sa future fondation pour les jeunes et de l’évolution du basketball au Québec;
- Guerrier parle de son parcours universitaire, tout en soulignant l’importance de croire en soi et de redonner à la communauté.