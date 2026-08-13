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David Urquhart, nouvel adjoint du Rocket

Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?

par 988.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 août 2026 20:27

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
David Reinbacher. / AP/Derik Hamilton

Le Rocket de Laval a un nouvel entraîneur adjoint, David Urquhart. Il était l'entraîneur-chef de l'équipe de l'Université McGill.

Écoutez à ce sujet  Vincent Demuy, l'analyste des matchs du Rocket de Laval, avec Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Le parcours David Urquhart ressemble étrangement à celui de Daniel Jacob, l'entraîneur-chef du Rocket;
  • Que va-t-il se passer avec Adam Engstrom et David Reinbacher? Ces deux-là ont très faim;
  • Jacob s’entoure d’une personne très très forte à ses côtés;
  • Jacob et Urquhart ont joué ensemble à McGill.

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