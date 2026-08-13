David Urquhart, nouvel adjoint du Rocket

Le Rocket de Laval a un nouvel entraîneur adjoint, David Urquhart. Il était l'entraîneur-chef de l'équipe de l'Université McGill.
Écoutez à ce sujet Vincent Demuy, l'analyste des matchs du Rocket de Laval, avec Meeker Guerrier.
Les sujets discutés
- Le parcours David Urquhart ressemble étrangement à celui de Daniel Jacob, l'entraîneur-chef du Rocket;
- Que va-t-il se passer avec Adam Engstrom et David Reinbacher? Ces deux-là ont très faim;
- Jacob s’entoure d’une personne très très forte à ses côtés;
- Jacob et Urquhart ont joué ensemble à McGill.