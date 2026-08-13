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Marc-Antoine Dequoy brille en Allemagne

Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 août 2026 20:45

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»
Marc-Antoine Dequoy (24) en action pour le Canada aux Championnats de flaf football, en Allemagne. / AP/Martin Meissner

Les championnats du monde de flag football sont présentement disputés en Allemagne. La discipline sera aux Jeux olympiques de 2028, à Los Angeles.

Écoutez à ce sujet Steve Duchesneau, directeur général de Football Québec, avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le flag football connaît une croissance rapide au Québec avec désormais plus de 27 000 joueurs;
  • L'augmentation est de l'ordre de 5 000 joueurs par année, stimulée par l’ajout du sport aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles;
  • Les championnats du monde de flag football en Allemagne servent de première étape qualificative olympique, où les équipes canadiennes féminine et masculine ont débuté avec des victoires impressionnantes contre le Panama, le Brésil et l'Autriche.

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