Dans les moments importants

Les Alouettes de Montréal ont vaincu les Elks d'Edmonton 48-30, samedi, afin de porter leur fiche à 8-1 depuis le début de la saison.
Écoutez l'analyste football du Réseau des sports Bruno Heppell en compagnie de l'animateur Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On parle de la profondeur des Alouettes de Montréal, qui ont vaincu les Elks d'Edmonton 48-30;
- La formation montréalaise a réussi une solide performance défensive malgré l'absence de quatre partants;
- Les unités spéciales ont connu un match du tonnerre;
- L'interception n'a pas fait dérailler l'équipe;
- «Les Alouettes, c'est le genre d'équipe qui ne panique jamais»;
- Ça ne va pas bien pour le Rouge et Noir d’Ottawa, prochain adversaire des Alouettes, le 20 août.