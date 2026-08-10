Dans les moments importants

Les Alouettes de Montréal ont vaincu les Elks d'Edmonton 48-30, samedi, afin de porter leur fiche à 8-1 depuis le début de la saison.

Écoutez l'analyste football du Réseau des sports Bruno Heppell en compagnie de l'animateur Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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