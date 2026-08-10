 Aller au contenu
Dans les moments importants

«Les Alouettes, c'est le genre d'équipe qui ne panique jamais» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

0:00
6:51

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 août 2026 19:35

Avec

Bruno Heppell
Bruno Heppell
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Les Alouettes, c'est le genre d'équipe qui ne panique jamais» -Bruno Heppell
Tyson Philpot capte l'une de ses trois passes de touché. / PC/Graham Hughes

Les Alouettes de Montréal ont vaincu les Elks d'Edmonton 48-30, samedi, afin de porter leur fiche à 8-1 depuis le début de la saison.

Écoutez l'analyste football du Réseau des sports Bruno Heppell en compagnie de l'animateur Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • On parle de la profondeur des Alouettes de Montréal, qui ont vaincu les Elks d'Edmonton 48-30;
  • La formation montréalaise a réussi une solide performance défensive malgré l'absence de quatre partants;
  • Les unités spéciales ont connu un match du tonnerre;
  • L'interception n'a pas fait dérailler l'équipe;
  • «Les Alouettes, c'est le genre d'équipe qui ne panique jamais»;
  • Ça ne va pas bien pour le Rouge et Noir d’Ottawa, prochain adversaire des Alouettes, le 20 août.

Vous aimerez aussi

Patrick Mahomes toujours au sommet, mais...
Les amateurs de sports
Patrick Mahomes toujours au sommet, mais...
0:00
10:24
Les Alouettes reçoivent les Elks d'Edmonton
Signé l'été
Les Alouettes reçoivent les Elks d'Edmonton
0:00
3:36
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«C'est un produit qui est magnifique» -Arcadio Marcuzzi
Rattrapage
Le Tour de France féminin
«C'est un produit qui est magnifique» -Arcadio Marcuzzi
«Il va monter encore, son plafond n'est pas 6e»- Kevin Poulin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Lane Hutson, 6e défenseur de NHL Network
«Il va monter encore, son plafond n'est pas 6e»- Kevin Poulin
«Cette année, Dobes, c'était différent: une autre stratosphère» -Kevin Raphael
Rattrapage
La 11e Classique KR amasse 67 000 $
«Cette année, Dobes, c'était différent: une autre stratosphère» -Kevin Raphael
«C'est une très bonne année pour la ligne à l'attaque» -Pier-Olivier Lestage
Rattrapage
Alouettes de Montréal
«C'est une très bonne année pour la ligne à l'attaque» -Pier-Olivier Lestage
«Mon approche pour le combat a fait toute la différence» -Tammara Thibeault
Rattrapage
Championne du monde de trois ceintures unifiées
«Mon approche pour le combat a fait toute la différence» -Tammara Thibeault
Le beau parcours inusité de Galarneau et de Chan
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
Le beau parcours inusité de Galarneau et de Chan
Est-ce qu'on apprécie le sport féminin à sa juste valeur?
Rattrapage
Un intérêt constamment en hausse
Est-ce qu'on apprécie le sport féminin à sa juste valeur?
GP3R: «Tant que tu as la passion, fais-le» -Alex Tagliani
Rattrapage
Week-end de quatre courses pour le pilote
GP3R: «Tant que tu as la passion, fais-le» -Alex Tagliani
«Tu découvres des héros que tu ne savais même pas qu'ils existaient»
Rattrapage
Matchs pré-saison dans la NFL
«Tu découvres des héros que tu ne savais même pas qu'ils existaient»
L'OBN à table: «un lunch d'envergure»
Rattrapage
Gastronomie et tennis
L'OBN à table: «un lunch d'envergure»
«Je suis vraiment passionnée par ce que je fais» -Aleksandra Wozniak
Rattrapage
De pionnière du tennis québécois à entraîneuse
«Je suis vraiment passionnée par ce que je fais» -Aleksandra Wozniak
«Je veux lever mon chapeau au public québécois» -Valérie Tétreault
Rattrapage
La DG fait le point sur l'Omnium Banque Nationale
«Je veux lever mon chapeau au public québécois» -Valérie Tétreault
«Diallo n'aurait pas pu jouer à un tennis de haut niveau sans Tennis Montréal»
Rattrapage
Accessibilité et le développement à Montréal
«Diallo n'aurait pas pu jouer à un tennis de haut niveau sans Tennis Montréal»
Omnium Banque Nationale: «Ça ouvre la porte à plein de belles histoires»
Rattrapage
Aucun joueur du top 9 au troisième tour
Omnium Banque Nationale: «Ça ouvre la porte à plein de belles histoires»