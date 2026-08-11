Un règlement obscur mis en lumière

Un jeu inusité est survenu, lundi, lors de la victoire des Blue Jays de Toronto contre les Red Sox de Boston.

Écoutez le dépisteur des Phillies de Philadelphie et spécialiste de baseball, Alex Agostino, démêler le tout avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Une confusion majeure a surgi en septième manche autour du règlement 5.09 (C) (4) du baseball majeur, impliquant un double jeu, un point controversé de Ceddanne Rafaela, et un «quatrième retrait» non exécuté.

Alex Agostino explique que la méconnaissance de cette règle rare a nécessité une révision de 15 minutes par les officiels à New York, illustrant la complexité et l’imprévisibilité des règlements du baseball.