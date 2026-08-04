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Baseball majeur

Bilan des transactions: les Blue Jays s'activent, les Dodgers dominent

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Entendu dans

Cantin le matin

le 4 août 2026 09:17

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Philippe Cantin
Philippe Cantin

et autres

Bilan des transactions: les Blue Jays s'activent, les Dodgers dominent
Jeremy Filosa / Cogeco Média

À la date limite des transactions dans le baseball majeur, les Blue Jays de Toronto ont adopté une approche hybride inhabituelle en agissant à la fois comme acheteurs et vendeurs.

Selon notre collègue Jeremy Filosa, bien que la rotation des lanceurs soit renforcée pour l'an prochain, les carences offensives de la formation demeurent un problème majeur. 

Écoutez les journalistes sportifs Daphnée Malboeuf et Jeremy Filosa donner tous les détails, mardi matin. 

«Au moment où on se parle, on s'est peut-être affaibli un petit peu pour la fin de cette saison, mais pour la saison prochaine, c'est sûr qu'on améliore la situation.»

Jeremy Filosa

Autre sujet abordé

  • De leur côté, les Dodgers ont frappé un grand coup en faisant l'acquisition de Tarik Skubal.

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