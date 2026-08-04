À la date limite des transactions dans le baseball majeur, les Blue Jays de Toronto ont adopté une approche hybride inhabituelle en agissant à la fois comme acheteurs et vendeurs.

Selon notre collègue Jeremy Filosa, bien que la rotation des lanceurs soit renforcée pour l'an prochain, les carences offensives de la formation demeurent un problème majeur.

Écoutez les journalistes sportifs Daphnée Malboeuf et Jeremy Filosa donner tous les détails, mardi matin.