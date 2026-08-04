À la date limite des transactions dans le baseball majeur, les Blue Jays de Toronto ont adopté une approche hybride inhabituelle en agissant à la fois comme acheteurs et vendeurs.
Selon notre collègue Jeremy Filosa, bien que la rotation des lanceurs soit renforcée pour l'an prochain, les carences offensives de la formation demeurent un problème majeur.
Écoutez les journalistes sportifs Daphnée Malboeuf et Jeremy Filosa donner tous les détails, mardi matin.
«Au moment où on se parle, on s'est peut-être affaibli un petit peu pour la fin de cette saison, mais pour la saison prochaine, c'est sûr qu'on améliore la situation.»
Autre sujet abordé
- De leur côté, les Dodgers ont frappé un grand coup en faisant l'acquisition de Tarik Skubal.