Projet de 400 millions $

À la suite du succès de l'édition 2026 de l’Omnium Banque Nationale 2026, qui a réuni près de 300 000 spectateurs à Montréal, l'ancien dirigeant de Tennis Canada et ex-ministre Richard Legendre revient sur les enjeux de modernisation des installations du parc Jarry.

Alors que les discussions entourant la rénovation ou la construction d’un nouveau stade doté d’un toit rétractable suscitent de fortes réactions au sein de la population, il rappelle l'importance de préserver l'équilibre entre le rayonnement international du tournoi et la vocation publique du parc.

Selon lui, la réalisation d'un tel projet, évalulé à prés de 400 millions de dollars en fonds publics, selon les demandes de Tennis Canada, doit se faire dans le respect des citoyens et de l'histoire du tennis au parc Jarry.

Écoutez Richard Legendre, ancien Ministre responsable de la Jeunesse, du Tourisme, du Loisir, en discuter, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.