L'Omnium Banque Nationale s'est conclu jeudi à Montréal et l'heure est maintenant au bilan pour cette édition 2026, qui a battu des records d'assistance avec près de 300 000 spectateurs, et ce, malgré une météo capricieuse et l'élimination hâtive des favoris de la foule.
Écoutez la directrice de l’Omnium Banque Nationale Valérie Tétreault faire le bilan de l'édition 2026 de l'Omnium Banque Nationale, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.
«La croissance dans les dernières années a été assez impressionnante et peut être plus rapide que ce à quoi on s'attendait [...] 300 000 personnes, pour moi, ça semble être plus les chiffres qu'on entend lorsqu'on parle du Grand Prix de Formule 1, donc c'est un jalon très, très important pour nous.»
Autres sujets abordés:
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