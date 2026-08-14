L'Omnium Banque Nationale s'est conclu jeudi à Montréal et l'heure est maintenant au bilan pour cette édition 2026, qui a battu des records d'assistance avec près de 300 000 spectateurs, et ce, malgré une météo capricieuse et l'élimination hâtive des favoris de la foule.

Écoutez la directrice de l’Omnium Banque Nationale Valérie Tétreault faire le bilan de l'édition 2026 de l'Omnium Banque Nationale, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.