 Aller au contenu
Omnium Banque Nationale

Record d'assistance: «C'est un jalon très, très important pour nous»

par 98.5

0:00
13:18

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 août 2026 19:00

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Record d'assistance: «C'est un jalon très, très important pour nous»
Ben Shelton a célébré sa victoire devant le public montréalais. / CP - Christinne Muschi

L'Omnium Banque Nationale s'est conclu jeudi à Montréal et l'heure est maintenant au bilan pour cette édition 2026, qui a battu des records d'assistance avec près de 300 000 spectateurs, et ce, malgré une météo capricieuse et l'élimination hâtive des favoris de la foule.

Écoutez la directrice de l’Omnium Banque Nationale Valérie Tétreault faire le bilan de l'édition 2026 de l'Omnium Banque Nationale, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.

«La croissance dans les dernières années a été assez impressionnante et peut être plus rapide que ce à quoi on s'attendait [...] 300 000 personnes, pour moi, ça semble être plus les chiffres qu'on entend lorsqu'on parle du Grand Prix de Formule 1, donc c'est un jalon très, très important pour nous.»

Valérie Tétreault

Autres sujets abordés:

  • Calendrier chargé: pas de changement de date à court terme à Montréal;
  • La possibilité de voir un autre tournoi dans la région métropolitaine;
  • Bourses hommes-femmes égales dès 2027 : une énorme fierté pour l'organisation;

Vous aimerez aussi

Ben Shelton conserve son titre au Canada
Bonsoir les sportifs
Ben Shelton conserve son titre au Canada
0:00
3:21
Avenir Stade IGA:«Je trouve qu'on n'est plus porté vers la peur que la fierté»
Les amateurs de sports
Avenir Stade IGA:«Je trouve qu'on n'est plus porté vers la peur que la fierté»
0:00
15:04
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Ce qui m'allume dans mon métier, c'est la préparation» -Félix Séguin
Rattrapage
Du hockey au tennis
«Ce qui m'allume dans mon métier, c'est la préparation» -Félix Séguin
La boxe québécoise menée par des femmes
Rattrapage
Tamara Thibeault et Leila Beaudoin
La boxe québécoise menée par des femmes
Field of Dreams: la magie et la nostalgie du baseball au milieu des maïs
Rattrapage
Phillies contre Twins
Field of Dreams: la magie et la nostalgie du baseball au milieu des maïs
L'effet Alexis Sanchez: «Les partisans voulaient une raison de vibrer»
Rattrapage
Déjà un favori des partisans
L'effet Alexis Sanchez: «Les partisans voulaient une raison de vibrer»
Avenir Stade IGA:«Je trouve qu'on n'est plus porté vers la peur que la fierté»
Rattrapage
Projet de 400 millions $
Avenir Stade IGA:«Je trouve qu'on n'est plus porté vers la peur que la fierté»
Alexis Sanchez accueilli en héros à l'Hôtel de Ville de Montréal
Rattrapage
Déjà une vedette
Alexis Sanchez accueilli en héros à l'Hôtel de Ville de Montréal
On fait le point sur les Championnats Pan Pacific
Rattrapage
Natation
On fait le point sur les Championnats Pan Pacific
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»
Rattrapage
Marc-Antoine Dequoy brille en Allemagne
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
Rattrapage
David Urquhart, nouvel adjoint du Rocket
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
«Rarement vu une décision comme ça, alors qu'on est deuxièmes au classement»
Rattrapage
Les Roses congédient leur entraîneur
«Rarement vu une décision comme ça, alors qu'on est deuxièmes au classement»
Alexis Sanchez à l'hôtel de ville de Montréal, vendredi après-midi
Rattrapage
Arrivée à Montréal
Alexis Sanchez à l'hôtel de ville de Montréal, vendredi après-midi
«Je carbure aux défis: je veux avoir un impact» -Annie Larouche
Rattrapage
Alouettes, Alliance, Roses, stade olympique...
«Je carbure aux défis: je veux avoir un impact» -Annie Larouche
«Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial» -Jeremy FIlosa
Rattrapage
Nouvelle convention collective au Baseball majeur
«Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial» -Jeremy FIlosa
Un record de 309 000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Soirée des finales à Montréal
Un record de 309 000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale