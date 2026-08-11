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Programme dédié au hockey universitaire

Le projet de Serge Savard verra-t-il le jour?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 11 août 2026 20:44

Avec

Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Le projet de Serge Savard verra-t-il le jour?
Serge Savard. / PC/Graham Hughes

En marge des retrouvailles des membres des joueurs de l'édition championne de 1986 des Canadiens de Montréal, le tournoi de golf annuel de Serge Savard continue d'amasser des fonds pour un projet bien précis.

Le projet ambitieux: créer une nouvelle ligue de hockey universitaire au Québec.

Écoutez à ce sujet le journaliste Maxime Sarrasin en compagnie de Meeker Guerrier.

Serge Savard estime qu'il faut un réinvestissement majeur dans le sport dans le milieu universitaire. Il collabore avec des institutions universitaires et des partenaires financiers.

L'ancien capitaine et directeur général des Canadiens espère une création d'un circuit dans un avenir rapproché.

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