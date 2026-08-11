Programme dédié au hockey universitaire

En marge des retrouvailles des membres des joueurs de l'édition championne de 1986 des Canadiens de Montréal, le tournoi de golf annuel de Serge Savard continue d'amasser des fonds pour un projet bien précis.

Le projet ambitieux: créer une nouvelle ligue de hockey universitaire au Québec.

Écoutez à ce sujet le journaliste Maxime Sarrasin en compagnie de Meeker Guerrier.

Serge Savard estime qu'il faut un réinvestissement majeur dans le sport dans le milieu universitaire. Il collabore avec des institutions universitaires et des partenaires financiers.

L'ancien capitaine et directeur général des Canadiens espère une création d'un circuit dans un avenir rapproché.