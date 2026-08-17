Qualifications olympiques

Les équipes canadiennes masculines et féminines de flag football ont signé des performances éclatantes en fin de semaine lors des Championnats mondiaux présentés en Allemagne.

Ce tournoi a permis de couronner les Canadiennes, victorieuses en grande finale contre les Américaines, tandis que le volet masculin est reparti avec la médaille de bronze. Ces deux podiums confirment ainsi leur qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028, où la discipline fera son entrée officielle.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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