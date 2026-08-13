Les Championnats Pan Pacific de natation sont présentement en cours à Irvine, en Californie.
Que représentent ces championnats?
Écoutez à ce sujet Simon Drouin, le journaliste de La Presse, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Ces championnats réunissent principalement le Canada, les États-Unis, l’Australie et le Japon tous les quatre ans;
- Summer McIntosh, détentrice de quatre records du monde, a été battue au 200 m libre, mercredi, par l’Australienne Lani Pallister;
- McIntosh a toujours maintenu son rythme au-delà des changements d'entraîneurs;
- Taylor Ruck a remporté trois médailles de bronze et Blake Tierney a remporté l’or au 100 m dos.
- Mary-Sophie Harvey s’est retirée du 400 m quatre nages pour des raisons de santé, participant seulement aux relais.