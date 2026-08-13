 Aller au contenu
Natation

On fait le point sur les Championnats Pan Pacific

par 98.5 Sports

0:00
14:48

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 août 2026 20:51

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
On fait le point sur les Championnats Pan Pacific
Summer McIntosh axu Championnats Pan Pacific. / AP/Jae C. Hong

Les Championnats Pan Pacific de natation sont présentement en cours à Irvine, en Californie.

Que représentent ces championnats?

Écoutez à ce sujet Simon Drouin, le journaliste de La Presse, en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Ces championnats réunissent principalement le Canada, les États-Unis, l’Australie et le Japon tous les quatre ans;
  • Summer McIntosh, détentrice de quatre records du monde, a été battue au 200 m libre, mercredi, par l’Australienne Lani Pallister;
  • McIntosh a toujours maintenu son rythme au-delà des changements d'entraîneurs;
  • Taylor Ruck a remporté trois médailles de bronze et Blake Tierney a remporté l’or au 100 m dos.
  • Mary-Sophie Harvey s’est retirée du 400 m quatre nages pour des raisons de santé, participant seulement aux relais.

Vous aimerez aussi

Les Roses de Montréal congédient leur entraîneur-chef
Le Québec maintenant
Les Roses de Montréal congédient leur entraîneur-chef
0:00
7:12
Comment se retrouver dans une tempête médiatique malgré soi
Les amateurs de sports
Comment se retrouver dans une tempête médiatique malgré soi
0:00
5:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»
Rattrapage
Marc-Antoine Dequoy brille en Allemagne
Flag football: «On est rendus à plus de 27 000 joueurs»
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
Rattrapage
David Urquhart, nouvel adjoint du Rocket
Que va-t-il se passer avec Reinbacher et Engstrom?
«Rarement vu une décision comme ça, alors qu'on est deuxièmes au classement»
Rattrapage
Les Roses congédient leur entraîneur
«Rarement vu une décision comme ça, alors qu'on est deuxièmes au classement»
Alexis Sanchez à l'hôtel de ville de Montréal, vendredi après-midi
Rattrapage
Arrivée à Montréal
Alexis Sanchez à l'hôtel de ville de Montréal, vendredi après-midi
«Je carbure aux défis: je veux avoir un impact» -Annie Larouche
Rattrapage
Alouettes, Alliance, Roses, stade olympique...
«Je carbure aux défis: je veux avoir un impact» -Annie Larouche
«Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial» -Jeremy FIlosa
Rattrapage
Nouvelle convention collective au Baseball majeur
«Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial» -Jeremy FIlosa
Un record de 309 000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale
Rattrapage
Soirée des finales à Montréal
Un record de 309 000 spectateurs à l'Omnium Banque Nationale
Comment se retrouver dans une tempête médiatique malgré soi
Rattrapage
Gestion de l'image et de la marque
Comment se retrouver dans une tempête médiatique malgré soi
Est-ce qu'on pourrait voir le FC Supra du Québec contre le CF Montréal?
Rattrapage
Finale du Championnat canadien de soccer
Est-ce qu'on pourrait voir le FC Supra du Québec contre le CF Montréal?
Volleyball Canada déménage son Centre national de l'Outaouais à Toronto
Rattrapage
Volleyball
Volleyball Canada déménage son Centre national de l'Outaouais à Toronto
Le match à Brampton reporté en raison... de la condensation
Rattrapage
Finale de la Ligue canadienne de basketball élite
Le match à Brampton reporté en raison... de la condensation
«Trente pour cent des joueurs viennent de l'Europe» -Luc Dupont
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Vingt matchs à heure de grande écoute en Europe
«Trente pour cent des joueurs viennent de l'Europe» -Luc Dupont
Des rituels sont-ils nécessaires?
Rattrapage
Santé mentale pour les sportifs
Des rituels sont-ils nécessaires?
Place au Pro-Am Sun Life au Centre Vidéotron
Rattrapage
Avec Phillip Danault et Zachary Bolduc
Place au Pro-Am Sun Life au Centre Vidéotron