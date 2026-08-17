Opération révolutionnaire

Le lanceur Tommy John est décédé à l’âge de 83 ans. Au-delà de ses 288 victoires en carrière, cette légende du baseball a marqué l'histoire de son sport en devenant, en 1974, le tout premier joueur à subir la fameuse reconstruction du ligament du coude qui porte désormais son nom.

Invité à commenter cette triste nouvelle, l'ancien lanceur Éric Gagné explique à quel point cette chirurgie a été une révolution en sauvant la carrière de très nombreux joueurs, à commencer par la sienne.

Écoutez l'ancien lanceur des ligues majeures, Éric Gagné, raconter son expérience avec cette opération et rendre hommage à Tommy John, lundi, à Lagacé le matin.

L'ancien récipiendaire du trophée Cy Young s'ouvre d'ailleurs sur les immenses défis entourant le processus de réhabilitation éprouvant imposé par une telle opération.