Déjà une vedette

Alexis Sanchez, le nouveau joueur désigné du CF Montréal, a été accueilli en héros lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Montréal en compagnie de la mairesse Soraya Martinez Ferrada et de plusieurs partisans chiliens.

Ce dernier était invité afin de signer le Livre d'Or de la Ville.

Passé par des clubs prestigieux comme le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United, l'Inter Milan et l'Olympique de Marseille, le petit attaquant a tenu à exprimer toute sa gratitude envers la communauté chilienne et les Montréalais pour cet accueil chaleureux.

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin revenir sur l'arrivée d'Alexis Sanchez à Montréal, vendredi, au micro de Meeker Guerrier.